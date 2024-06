Der Mature-Bereich auf der Switch ebnet den Weg für den Mature-N64-Klassiker schlechthin

In dieser Woche erweiterte Nintendo den hauseigenen Abo-Service um eine Mature-Spielesammlung. Sie widmet sich speziell Titeln, die eher für das ältere Publikum geeignet sind. Eine solche Sparte war in Japan bereits im vergangenen Jahr an den Start gegangen und fand jetzt auch seinen Weg in den Westen.

Mit Turok und Perfect Dark gibt es gleich zwei spannende Spiele zum Start, wobei der legendäre Rare-Shooter leider mit erheblichen Problemen zu kämpfen hat. Fans freuen sich aber trotzdem schon jetzt auf weitere Mature-Games und haben einen ganz konkreten Wunsch.

Wer das Nintendo 64 mochte und seinerzeit nicht Conker’s Bad Fur Day kaufte, muss heute buchstäblich teuer dafür bezahlen. Ein gut erhaltenes Original ist eines der teuersten Spiele für die klassische Nintendo-Konsole. Die einzige Möglichkeit, den originalen Rare-Klassiker derzeit auf modernen Konsolen zu spielen, ist Rare Replay auf der Xbox.

Um N64-Spiele bei Nintendo Switch Online zu spielen, benötigt ihr das Erweiterungspaket, welches zusätzlich Geld kostet. Der neue Mature-Bereich macht dies für einige Nintendo-Fans vermutlich ein wenig attraktiver, die natürlich hoffen, dass Nintendo dem Bereich auch in Zukunft Spiele hinzufügt.

Besonders viele Mature-Games für N64 gab es seinerzeit nicht. Conker’s Bad Fur Day ist sozusagen eine Parodie auf das Genre, in der Hauptrolle ein alkoholkrankes, unflätiges Eichhörnchen. Von der Kritik wurde es einvernehmlich hochgelobt. IGN schrieb: „Es ist nicht nur der wahrscheinlich lustigste Titel, der jemals entwickelt wurde, sondern die Auswahl an derben Witzen, übertriebener Gewalt und sexuellen Inhalten wird nur noch von dem bemerkenswert tiefgründigen, rasanten Leveldesign, der engmaschigen Steuerungsmechanik, der wunderschönen Grafik und der erstaunlichen Soundqualität des Spiels übertroffen.“

Welche Mature-Games wünscht ihr euch denn?

