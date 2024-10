Ein Afro-Gothic-RPG: Die Macher von Tales of Kenzera arbeiten an Project Uso

Mit Tales of Kenzera: Zau gaben die Surgent Studios unter der Leitung von Abubakar Salim in diesem Jahr ihr spannendes Debüt. Nun stehen die Zeichen bereits auf ein Folgeprojekt, wie Salim gegenüber VGC erklärt.

Man möchte ein sogenanntes „Afro-Gothic-RPG“ aus dem Boden stampfen. Der Titel sei von Planescape: Torment inspiriert und „sucht einen Finanzierungspartner, um es zum Leben zu erwecken“. Das Spiel mit dem Codenamen „Project Uso“ sei als isometrisches RPG angelegt.

„Es spielt immer noch im ‚Tales of Kenzera‘-Universum, ist aber düsterer, es ist eindringlicher und düsterer“, erklärt Salim. „Am besten kann ich es als isometrisches afro-gotisches Action-RPG für Einzelspieler beschreiben.“

Und weiter: „Die Geschichte (mit Zau) handelt davon, dass man als Schamane den Gott des Todes herausfordert, um die Idee eines gesunden Umgangs mit Trauer zu betrachten. Also kam ich auf die Idee, was wäre, wenn ein Leser inspiriert wäre, dem Tod selbst zu trotzen und diesen Androiden erschaffen würde, der dazu geschaffen ist, die Geister der Toten zu wiegen. Und was wäre, wenn dieser Geist kein Mensch wäre, sondern ein Gott, Eshu, der Gott des Chaos, und man jetzt diese beiden Mentalitäten in einem Rahmen hätte? Das zu erforschen, wäre meiner Meinung nach wirklich cool.“

Man respektiert die Zeit und das Geld der Spieler

Auch hinsichtlich der Preisspanne habe Salim bereits konkrete Vorstellungen. Das neue Projekt soll in ähnlichem Rahmen zu Buche schlagen wie das Vorgänger-Projekt. „Ich respektiere das Geld und die Zeit des Spielers“, so Salim.

Was den Umfang des Spiels angeht, versuche er nicht, ein „fotorealistisches“ Spiel zu machen. „Wir wollen unsere Zeit und Aufmerksamkeit wirklich auf die Mechaniken, auf das Gameplay und das Gesamtgefühl konzentrieren, denn ich glaube, das ist das Entscheidende“, erklärt Salim. „Das wird es wirklich ausmachen.“

„Als leidenschaftliche ‚Dungeons & Dragons‘-Spieler wussten das Surgent-Team und ich, dass wir uns an der Entwicklung eines eigenen RPG-Systems versuchen wollten. Um Project Uso ein rasantes Echtzeitgefühl zu verleihen, haben wir das Crucible-System entwickelt, bei dem die Spieler gegen sich selbst würfeln müssen“, deutet Salim an. Surgent Studios hat einen voll funktionsfähigen Prototyp von Project Uso entwickelt und sucht aktiv nach einem Partner, um ihn zum Leben zu erwecken. Wir dürfen gespannt sein.

via VGC, Bildmaterial: Project Uso, Surgent Studios