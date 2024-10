Der Tingle-Schöpfer weiß schon genau, wer Tingle im Zelda-Film verkörpern sollte

Seit Nintendo im Dezember 2023 den Zelda-Film offiziell ankündigte, umtreibt Fans nur eine Frage. Okay: zwei. Ist Tingle mit dabei und wenn ja, wer spielt Tingle? Und wer sollte diese Frage besser beantworten können als Takaya Imamura.

Takaya Imamura erschuf nicht nur Tingle, sondern auch ikonische Star-Fox- und F-Zero-Charaktere und verließ Nintendo 2021. Höchstwahrscheinlich wird er also nicht wissen, wer Tingle spielt und ob Tingle im Film vorkommt. Aber er hat trotzdem eine Vorstellung davon, wer Tingle spielen sollte.

Ob Tingle überhaupt auftauchen sollte, fragte ihn VGC zunächst. „Das ist eine gute Frage“, antwortete Imamura. „Ja, vielleicht, aber wenn man sich Tears of the Kingdom ansieht, gibt es [bereits] eine Figur, die nicht Tingle ist, aber irgendwie die Elemente von Tingle in sich trägt“, so Imamura.

Seiner Meinung nach könne man Tingle nicht so nehmen, wie er sei, sondern müsse ihn unter Respekt zum Original in diese neue Welt einbauen. Doch jetzt, da der Zelda-Film angekündigt wurde, sei er „wirklich gespannt, ob Tingle darin vorkommen wird oder nicht.“

Auf die Frage, wer Tingle in dem Live-Action-Film spielen sollte, hatte Imamura auch gleich eine Antwort. „Masi Oka“, so Imamura. „Kennen Sie die TV-Serie Heroes? Der japanische Charakter, der ‘Yatta!“ ruft, das würde ich gerne von ihm hören.“ Seht hier ein Masi-Oka-Best-of bei Youtube.

Über den Zelda-Film wissen wir noch nicht viel. Über das neue Spiel von Takaya Imamura hingegen schon. OMEGA 6: The Triangle Stars wurde erst kürzlich für eine Veröffentlichung im Westen angekündigt. Das Videospiel basiert auf dem gleichnamigen Manga OMEGA 6, der von Takaya Imamura geschrieben wurde.

Bildmaterial: Nintendo, Zelda-Wiki