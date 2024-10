Dieses Rayman-Remaster könnte noch für Nintendo Switch erscheinen

In der letzten Zeit mussten sich Rayman-Fans allenfalls mit Gastauftritten des schlagfertigen Ubisoft-Maskottchens zufriedengeben. Das könnte sich bald ändern, wie jüngste Gerüchte andeuten. Wir berichteten bereits von einem potenziellen Rayman-Remake – Ubisoft hat Arbeiten an einem neuen Rayman-Projekt inzwischen auch bestätigt.

Aber damit nicht genug. Wie von My Nintendo News berichtet und von RaymanForSmash via Twitter geteilt, hat der Gaming-Insider PH Brazil kürzlich angedeutet, dass Nintendo Third-Party-Entwickler auffordert, Remaster für Nintendo Switch zu veröffentlichen. First-Party-Entwickler sollen sich derweil auf den bis dato weiterhin unangekündigten Switch-Nachfolger konzentrieren.

Interessant ist, dass PH Brazil einige der Spiele erwähnt, die derzeit für Switch-Remaster geplant sein sollen. Das wären etwa Splinter Cell Blacklist oder auch die Driver-Spiele. Auf dieser Liste wird auch Rayman 3 erwähnt, von dem PH Brazil ausdrücklich sagt, man sei sich nicht sicher, ob dies mit den Gerüchten zusammenhängt, dass ein Rayman-Remake in Entwicklung sei.

Jetzt sind Remakes und Remaster zwei Paar Schuhe. Die konkrete Nennung von Rayman 3 ist aber in sofern bemerkenswert, dass es bereits einen HD-Port für PS3 und Xbox 360 gibt. Und ein solcher könnte womöglich ohne allzu großen Aufwand für Switch angepasst werden. Wie auch immer, so oder so heißt es: Abwarten und Tee trinken.

via The Gamer, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft