Was Regenschirme mit der Rufus-Parade in Final Fantasy VII Rebirth zu tun haben

In einem neuen Interview am Rande der Otakon kürzlich in Washington sprachen die Macher um Director Naoki Hamaguchi über die am schwierigsten zu erstellenden Cutscenes im Spiel.

Es gibt bekanntlich eine Menge davon und der Fragesteller vermutete, dass wohl Aeriths Performance von „No Promises to Keep“ sehr schwer zu realisieren gewesen sein könnte. Naoki Hamaguchi kommt aber gleich eine andere Szene in den Kopf.

„Ich glaube, die schwierigste Szene in Rebirth war die Eröffnungsparade von Rufus. Ich erkläre Ihnen gerne, warum“, so Naoki Hamaguchi. Zunächst sei es schon schwer gewesen, eine Person zu finden, die sich mit Paradeaufstellungen auskennt. Dann brauche man auch noch Schauspieler für die Darstellung der Szenen und bei einer Parade logischerweise besonders viele.

„Aufgrund dieser beiden Anforderungen mussten wir uns um all diese Personen kümmern, bevor wir mit der Bewegungserfassung beginnen konnten. Es hat eine Weile gedauert, diese Leute zu finden“, so Hamaguchi weiter.

Doch es gab noch mehr. Die Soldaten tragen bekanntlich eine Waffe und deshalb habe man echte Waffenmodelle für alle Schauspieler erstellt, die sie während der Sequenz halten sollte. „Aber dann stellte sich heraus, dass die von uns hergestellten Waffenmodelle so schwer waren, dass es unmöglich war, sie zu bewegen, sich zu drehen und all diese Bewegungen auszuführen. Das wurde zu einem Problem. Am Ende benutzten sie, obwohl sie diese Modelle hergestellt hatten, Regenschirme“, erinnert sich Hamaguchi gegenüber ANN.

Auch beim Motion-Capturing trickste man: „Wir hatten etwa 30 bis 40 Soldaten in der Parade im Spiel. Wir können nicht alle diese [Menschen] in ein Mocap-Studio bringen. Also hatten wir eine Gruppe von sechs Personen, die wir in verschiedenen Bereichen bei der Ausführung der Routine filmten, und dann fügten wir sie alle durch CG zusammen.“

Es wird sicher noch eine Weile dauern, bis wir darüber sprechen, welche Szenen im letzten Teil der Trilogie am schwierigsten zu realisieren waren. Kürzlich haben die Macher aber ihren Willen geäußert, noch bis zum zweiten Geburtstag von Final Fantasy VII: Ever Crisis möglichst Einblicke zum dritten Spiel zu geben. Dieser Geburtstag findet im September 2025 statt.

