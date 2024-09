Spieler sind sich einig: Lollipop Chainsaw RePOP ist offenbar eine technische Katastrophe

Am Donnerstag ging mit Lollipop Chainsaw RePOP nach langer Wartezeit Dragami Games‘ Neuauflage des blutigen Action-Titels an den Start. Das lange Stillsitzen hat sich offenbar nur bedingt gelohnt.

Im Netz sammeln sich nun nämlich zahlreiche Meldungen darüber, dass die Neuauflage mit zahlreichen Problemen zu kämpfen hat. Darunter Leistungsprobleme, fehlende Features und Bugs.

Ein Redakteur von Kotaku beschreibt seine ersten Gehversuche in RePOP – konkret geht es hier um die PC-Steam-Version. Er beschreibt, dass Protagonistin Juliet sich unnatürlich schnell bewegt – ihre Füße würden durch die Welt gleiten, als wäre sie auf Eis unterwegs. Angriffe hingegen fühlen sich quälend langsam an, was in mühseligen Keilereien münde. Zudem sollen Ton oder auch Musik aussetzen, Dialoge würden unterbrochen.

In den sozialen Medien bestätigt man die Meldungen. Via Reddit, Twitter und Co. klagen Spieler über zahlreiche Probleme. Fehlerhafte Animationen und Bosskämpfe sowie Leistungsprobleme, die den Titel gar unspielbar machen, sind gängige Beschwerden. Autsch.

Bleibt abzuwarten, ob und wenn, in welchem Umfang Dragami Games die Probleme mit Lollipop Chainsaw RePOP in Angriff nimmt. Der Titel ist seit dem 12. September für PC, Nintendo Switch, PS5 und Xbox Series verfügbar. PS4- und Xbox-One-Versionen folgen im November.

