The Witcher 4: Geralt-Sprecher hat gute Nachrichten für Fans des beliebten Hexers

Im Hause CD Projekt RED wird bereits fleißig an den nächsten Projekten gewerkelt. Darunter auch an einer Fortsetzung von The Witcher. Der vierte Eintrag in die beliebte Serie um den Hexer Geralt soll dabei neue Wege gehen und neue Figuren in den Fokus rücken.

Wie es aussieht, müsst Ihr dabei aber nicht ganz auf euren liebsten Hexer verzichten. Wie Geralt-Sprecher Doug Cockle nun nämlich in einem Interview andeutete, spielt der Protagonist der ersten drei Spiele auch in The Witcher 4 eine Rolle.

„Wir wissen, dass Geralt Teil des Spiels sein wird, wir wissen nur nicht, wie sehr. Das Spiel wird sich nicht auf Geralt konzentrieren, also geht es diesmal nicht um ihn. Wir wissen nicht, um wen es geht, ich bin gespannt, es herauszufinden“, erklärt Cockle recht offenherzig. Er behauptet zudem, bislang noch kein Skript für das Spiel gesehen zu haben.

Bereits im Oktober 2022 gab CD Projekt RED seine Pläne bekannt, parallel an mehreren Witcher- und Cyberpunk-Projekten sowie einer neuen IP zu arbeiten. Erst im März gab das Studio ein Update zu den aktuellen Projekten – seinerzeit befand sich The Witcher 4 in der Vorproduktionsphase.

Wir werden uns wohl noch etwas gedulden müssen, ehe es konkretere Informationen zum nächsten Witcher-Spiel gibt. Bis dahin muss euch die wohlige Aussicht reichen, dass Geralt wieder mit von der Partie ist.

