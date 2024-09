Stardew Valley: Fan baut die Karte als LEGO-Set detailliert mit zehntausenden Steinen nach

Dass Stardew Valley über eine enthusiastische und kreative Community verfügt, ist wohl bekannt. Folgerichtig begeistert ein neues Projekt, das das beliebte Farming-Spiel als aufwendiges Baustein-Werk begeistert nun mit jeder Menge Liebe zum Detail.

Via YouTube stellt Steve Jensen aka Beyond the Brick sein gewaltiges und kleinteiliges LEGO-Projekt vor. Hier wurde an zahlreiche Details bei der Nachstellung der Karte des Spiels gedacht.

Da wäre etwa das Gemeindezentrum im Norden oder der Mineneingang im Osten. Pelican Town ist sogar von Minifiguren bevölkert, die so modelliert wurden, dass sie den verschiedenen Bürgern des Dorfes ähneln.

Angesichts der Tatsache, dass LEGO immer mehr Fahrt darin aufnimmt, Sets basierend auf beliebten Videospielen umzusetzen, ist es naheliegend, dass ein offizielles „Stardew Valley“-Modell entstehen könnte. Obwohl das Spiel fast ein Jahrzehnt alt ist, wächst seine Popularität immerhin mit jedem Update. Es gibt also zweifellos ein Publikum, das die Idee annehmen würde.

Dank des LEGO Ideas-Programms können Bausteinfreunde Konzepte für zukünftige LEGO-Projekte einreichen. Mit genügend Unterstützung von Fans und Zustimmung des LEGO-Teams können diese Vorschläge dann sogar in echte Produkte umgesetzt werden. Vielleicht wäre das ja die passende Instanz für das Projekt von Beyond the Brick.

Das detailverliebte LEGO-Projekt:

via ScreenRant, Bildmaterial: Stardew Valley, ConcernedApe