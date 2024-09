Erster Blick auf die Karte von Zelda: Echoes of Wisdom liefert Hinweise auf Schauplätze

Die Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom rückt näher und neue Infos zum Spiel trudeln mittlerweile nahezu täglich ein. Nun veröffentlichte Game-File-Journalist Stephen Totilo einen Eindruck der Karte des Spiels, die ein paar interessante Einblicke zulässt.

Im Zuge einer 90-minütigen Hands-on-Session hatte Totilo die Gelegenheit, sich mit dem Spiel vertraut zu machen. In einem 40-sekündigen Clip teilt er unter anderem die Karte des Spiels – allerdings scheint diese noch nicht aufgedeckt.

In serientypisch antiker Ästhetik gehalten, lässt die Karte trotzdem ein paar Hotspots ausmachen. Schloss Hyrule befindet sich etwa zentral auf der Karte, das Dorf Kakariko scheint mit Windmühlen im Westen gekennzeichnet.

Ein großes Herz im Südosten könnte auf den großen Deku-Baum hindeuten – und damit ebenso auf die verlorenen Wälder im Umkreis. Zuletzt berichteten wir übrigens, dass Fans einen weiteren bekannten Ort in einem Werbeclip ausgemacht haben wollen.

Wir haben „Echoes of Wisdom“ übrigens bereits angespielt und sind ziemlich angetan – hier geht es zu unserem Vorschau-Bericht. Am 26. September 2024 erscheint The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom für Nintendo Switch. Die Handelsversion könnt ihr euch bei Amazon* schon vorbestellen. Am selben Tag erscheint auch die „Hyrule Edition“ der Switch Lite, die ihr ebenfalls schon im Handel findet.

via GameRant, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo