Quelle der Freude: Final-Fantasy-Schöpfer spricht über sein nächstes Projekt nach Fantasian

Bekanntermaßen will es Final-Fantasy-Schöpfer Hironobu Sakaguchi nochmal wissen. Bereits im letzten Jahr gab die Branchengröße an, an einem neuen Szenario zu arbeiten. Nun bestätigte er noch einmal im Gespräch mit Famitsu, dass er noch nicht an den Ruhestand denke.

Demnach arbeite Sakaguchi an einem brandneuen Projekt: „Ich habe Fantasian gemacht und dachte, es wäre mein letztes Spiel vor dem Ruhestand, aber ich habe meine Meinung geändert“, so Sakaguchi.

Über das noch nicht angekündigte Spiel verrät er: „Es ist fast dasselbe Team, das an Fantasian gearbeitet hat, aber ich kann noch nicht verraten, woran wir arbeiten. Eines kann ich sagen: Die Arbeit daran macht mir wirklich Spaß. Es ist mittlerweile mehr eine Quelle der Freude als ein Job.“

Sakaguchi erklärt weiter: „Vielleicht liegt es daran, dass ich älter werde, aber ich habe erkannt, dass es schön ist, Teil einer Gruppe von Leuten zu sein. Ich freue mich sehr, wieder mit allen ein Spiel entwickeln zu können.“ Und auch sein Privatleben soll Einfluss auf das neue Projekt finden, Sakaguchi fügt nämlich hinzu: „Mein Enkelkind wird bald geboren. Ich hoffe, meine Gefühle dazu in das Spiel einfließen zu lassen.“

Mehr als das lässt er sich vorerst nicht entlocken. Eine Fortsetzung zu Fantasian ist nicht unwahrscheinlich, meldete sein Studio Mistwalker in diesem Jahr doch die Marke „Fantasian Dark Edge“ an. Passt nicht so richtig zu einem schönen Enkelkind-Szenario, aber wir werden es ja sehen.

Stichwort Fantasian: Mit Fantasian Neo Dimension erscheint das bislang Apple-Arcade-exklusive Rollenspiel in diesem Winter auch für aktuelle Konsolen. Auf eine physische Fassung darf man auch vorsichtig hoffen.

via Automaton Media, Bildmaterial: Fantasian Neo Dimension, Square Enix, Mistwalker