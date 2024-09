Heutzutage undenkbar: Kirby-Schöpfer blickt zurück auf besondere Spiele-Tests in den 90er-Jahren

Schon zu Jahresbeginn hatte Masahiro Sakurai angekündigt, seinen Youtube-Channel bald einzustellen. Im Sommer verkündete er, die letzte Episode sei aufgenommen, aber es würde noch dauern, bis sie tatsächlich ausgestrahlt wird. Insofern dürfen Fans weiterhin seine Videos genießen, während Sakurai möglicherweise schon wieder tief in der Arbeit an einem neuen Spiel steckt. Wer weiß?

In seinem neuesten Video seiner Youtube-Serie „Masahiro Sakurai on Creating Games“ blickt der Macher von Kirby und Super Smash Bros. zurück auf Testphasen zu seinen Games, die in dieser Form heutzutage nicht mehr denkbar wären. Und erinnert sich dabei auch an eine besondere Session.

„Wir haben die Kinder des Entwicklerteams, ihre Verwandten und Freunde kommen lassen, um das Spiel während der Entwicklung zu spielen“, erklärt Sakurai während des Videos und fügt hinzu, dass man so eine lustige, partyähnliche Atmosphäre im Büro geschaffen habe, sodass sich eine Testsitzung eher nach einem Spiel mit Freunden anfühlte, als nach einem Test.

Es klingt ja auch sinnvoll: Spiele wie Kirby und Super Smash Bros. sind Spiele, welche die ganze Familie bis hin zu den kleinsten Kids ansprechen, insofern ist ein Test mit „echten“ Kids wohl auch wegweisend. Sakurai erklärt, die ehrlichen Reaktionen der Kinder hätten dem Team eine Menge nützliches Feedback geliefert. Zu sehen, wie viel Spaß die Kinder hatten, hätte das Team zudem sehr motiviert.

Besondere Erinnerungen

Eine Erinnerung, die Masahiro Sakurai besonders in Erinnerung geblieben ist, ist die, dass das erste Super Smash Bros. Spiel, das 1998 veröffentlicht wurde, von Grundschülern getestet wurde. Ein Kind rief begeistert „Wow, sieh mal, wie weit er geflogen ist!“, als sein Falcon Punch den Gegner über den Bildschirm fliegen ließ. „Wenn ich es mir recht überlege, war dieses Kind vielleicht der erste Zuschauer, der einen Falcon Punch landete“, sinniert Sakurai.

Die Testsitzungen mögen wertvoll gewesen sein, doch sind heutzutage besonders bei Spielen und Marken dieses Kalibers in dieser offenen und spontanen Form unwahrscheinlich. Sakurai merkt an, dass im Zeitalter sozialer Medien die Sorge vor dem Durchsickern von Informationen größer geworden sei und man moderne Sicherheitsmaßnahmen ergreifen müsse, die es deutlich schwieriger machen, einen solchen Test für Kinder zu veranstalten.

