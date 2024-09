NieR-Fans aufgepasst: Diese Show klingt langweilig, aber vielleicht steckt mehr dahinter

Square Enix hat das Line-up für die bevorstehende Tokyo Game Show 2024 veröffentlicht und dabei wie immer auch einen ausführlichen Plan für verschiedene Stage-Shows. Eine davon lässt NieR-Fans die Stirn runzeln.

„Drei Männer stellen sich der Verantwortung für den riesigen Bestand an NieR Orchestral Arrangement Special Box Editionen, die signiert werden müssen“, führt man zu der Stage-Show ein, die am 27. September um 14:50 Uhr deutscher Zeit in einem Stream ausgestrahlt wird.

Die drei Männer würden demnach „in der Firma eingesperrt und gezwungen, Autogramme zu geben, während sie über Highlights und Geschichten hinter den Kulissen der Produktion sprechen und sich zwanglos unterhalten. Werden sie es schaffen, alle Autogramme zu schreiben, bevor die Sendung zu Ende ist …?“

Klar, die drei Männer sind: Yoko Taro, Yosuke Saito und Keiichi Okabe. Stutzig macht nicht nur die, sagen wir mal … Show an sich. Square Enix weist zudem darauf hin, dass das Video vorab aufgezeichnet wurde und dass es „andere“, zusätzliche Gäste geben wird.

Wir wollen es nicht auf die Spitze treiben, vielleicht handelt es sich auch nur um eine Stage-Show, die eben dem Kopf von Yoko Taro entsprungen ist. Ein Yoko-Taro-Ding mit Yoko-Taro-Humor eben. Vielleicht steckt aber auch mehr dahinter?

Nee, vielleicht auch nicht. Dann haben wir wirklich nur gesehen, wie Yoko Taro, Yosuke Saito und Keiichi Okabe unzählige Autogramme geben und dabei Anekdoten austauschen. Im Rahmen der Tokyo Game Show, zur besten Sendezeit – in Japan ist es 21:50 Uhr abends.

Aktuell ist in der Videospielbranche bekanntlich nichts normal. Aber ein bisschen mehr Normalität würde sicherlich einkehren, wenn Square Enix dem acht Millionen Mal verkauften NieR: Automata eine Fortsetzung spendiert. Schon im Mai hatte NieR-Producer Yosuke Saito gesagt, er arbeite an einem neuen Projekt mit Yoko Taro und Keiichi Okabe. „Es könnte NieR sein, es könnte nicht NieR sein. (Lacht.) Das ist alles, was ich im Moment sagen kann.“

Bildmaterial: NieR: Automata Ver1.1a, Square Enix, Aniplex, A-1 Pictures