Jetzt vorbestellbar: Die Collector’s Edition zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Aufgepasst, Hobby-Piraten. Und alle, die es Goro Majima gleichmachen wollen! Die Collector’s Edition zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii für PS5 könnt ihr ab sofort vorbestellen:

Die Collector’s Edition enthält neben dem Spiel für PS5 unter anderem eine schmucke Acryl-Figur von Piraten-Majima, eine Piraten-Flagge, einen Goldmünzen-Anstecker und eine Augenklappe. Darüber hinaus gibt es digitale Boni.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii verschlägt euch in der Rolle von Fan-Liebling Goro Majima auf Hawaii, wo ihr zum waschechten Piraten werdet und euch auf die Suche nach Madlantis begebt. Anders als in der Hauptreihe besinnt sich der Ableger auf die Action-Wurzeln der Yakuza-Serie.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii wird schon am 28. Februar 2025 für PCs, Xbox und PlayStation erscheinen. Den ersten Trailer könnt ihr euch hier ansehen. Weitere Details zu Charakteren, Schauplätzen und Story lest ihr hier.

Bildmaterial: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio