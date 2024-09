Touhou Spell Carnival: Taktik-RPG mit Bullet-Hell-Elementen erscheint bald im Westen

Das Taktik-Rollenspiel mit Bullet-Hell-Einflüssen Touhou Spell Carnival soll am 19. November endlich auch im Westen für PlayStation und Nintendo Switch erscheinen. Dies gab der Publisher Idea Factory kürzlich bekannt.

Die westlichen Versionen des Titels sind mit japanischer Sprachausgabe und wahlweise mit englischen, spanischen oder französischen Untertiteln spielbar. In Japan erschien der Titel bereits am 6. Juni dieses Jahres.

In Nordamerika soll der Titel zeitgleich in digitaler und physischer Form erscheinen. Hierzulande erscheint der Titel zunächst lediglich in digitaler Form. Die physische Version soll aus nicht näher benannten Gründen erst am 3. Dezember folgen.

Neben der Standard-Version bekommt der Titel auch eine Digital Deluxe Edition spendiert. Diese enthält neben dem Hauptspiel auch ein 57-seitiges Artbook und einen digitalen Soundtrack mit 49 Songs.

Actiongeladene Genre-Mischung mit interessanter Story

Touhou Spell Carnival kombiniert Taktik-RPG mit Bullet-Hell-Gameplay. Der Titel spielt in Gensokyo, einem abgelegenen Land, von der Außenwelt isoliert. Hier leben sowohl Menschen als auch Youkai.

Reimu Hakurei bemerkt eines Tages mysteriöse Säulen, die sich über dem Land erheben. Ein Zeichen für Futousai, ein Festival, in dem die Teilnehmer um Zauberkarten kämpfen. Reimu nimmt am Festival teil, um mehr herauszufinden.

