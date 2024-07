Olympischen Spiele 2024: Richtig gesehen, Arno aus Assassin’s Creed Unity war Fackelträger

Gestern Abend gab eine üppige Eröffnungszeremonie den Startschuss für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Unter den Trägern der olympischen Fackel gesellte sich dabei eine vertraute Figur.

Gehüllt in der Montur der Assassinen aus Assassin’s Creed, verflogen alle Zweifel spätestens dann, als der vermummte Mann diverse Parkour-Manöver aus dem Ärmel zauberte.

In Kooperation zwischen Ubisoft und den Olympischen Spielen, ließ man einen Parkourläufer in die Rolle von Arno Dorian schlüpfen – den Protagonisten aus Assassin’s Creed Unity. Es ist naheliegend, immerhin machte Arno seinerzeit Paris zu seinem Parkour-Spielplatz.

Die Kooperation deutete sich bereits in den letzten Tagen an, als ein Fan-Account via Twitter von entsprechenden Plänen berichtete. Am Morgen des Tages der Zeremonie bekräftigte Ubisoft dann noch einmal das Mysterium, indem es via Twitter dazu ermutigte, die Dächer im Auge zu behalten. Einen Ausschnitt der Show könnt ihr bei Twitter-Nutzer Paul Little sehen.

via The Gamer, Bildmaterial: Assassin’s Creed Unity, Ubisoft