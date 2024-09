Genshin Impact: Konzerte in Deutschland und Österreich starten mit Kartenvorverkauf

Musik hat für Hoyoverse einen hohen Stellenwert, das merkt man stets nicht nur an den Spielen selbst, sondern auch an Events und Merchandise. In den nächsten Monaten wird Musik aus Genshin Impact auch in Sälen in Deutschland und Österreich gespielt.

Zum einen geht es mit den Benefizkonzerten der Reihe „Impact4Music“ weiter, die schon bald in Dortmund und Wien Halt machen. Außerdem wird es in Berlin im Dezember ein Konzert der Genshin Music Tour geben.

Karten für das Konzert „Genshin Music Tour“ am 2. Dezember in Berlin sind bei Eventim* bereits erhältlich. Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Uber Arena und aktuell sind fast alle Kategorien noch verfügbar.

Das Benefizkonzert in Dortmund findet am 25. November um 20 Uhr im Konzerthaus Dortmund statt. Unter der Leitung von Dirigent Julian Pontus Schirmer geht es in einem zweistündigen Konzert durch mehr als 20 Stücke aus den verschiedenen Regionen von Genshin Impact. Auch hier läuft bereits der Kartenvorverkauf.

Bereits am 11. November findet das Benefizkonzert erneut in Wien statt, falls das für euch der kürzere Weg ist. In Wien wird dabei sogar Musik aus Natlan gespielt, der neuen Region von Genshin Impact, die wir kürzlich auch in einer Preview-Sessions ausführlich erkundet haben.

