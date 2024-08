Es gibt schlechte Nachrichten für Nintendo-Fans, die Prämien bei My Nintendo sammeln

Nintendo-Fans haben My Nintendo lieben gelernt. Der geistige Nachfolger zu Club Nintendo kommt an die ganz alten Zeiten nicht heran, aber es gibt doch hin und wieder coole, physische Prämien rund um Nintendo-Spiele.

Um die zu erhalten, brauchen Nintendo-Fans die sogenannten Platin-Punkte. Eine Möglichkeit, diese zu verdienen, ist das Spielen von Mobile-Games wie Super Mario Run und Animal Crossing: Pocket Camp. Dort erfüllt man täglich einige Missionen und kann dann Platin-Punkte einsammeln.

Besonders Animal Crossing: Pocket Camp eignete sich dafür gut. Nur wenige Minuten täglich investiert, konnte man am Ende der Woche leicht dreistellige Platin-Punkte einsammeln. Das hat sich nun aber bald erledigt. Nintendo gibt bekannt, dass Animal Crossing: Pocket Camp eingestellt wird.

„Wir möchten dich darüber informieren, dass am 28. November 2024 um 16:00 Uhr Animal Crossing: Pocket Camp für Smartgeräte eingestellt wird“, so Nintendo in einer E-Mail an die Fans. „Events im Spiel und Items werden weiterhin zur Verfügung stehen, bis das Spiel endgültig eingestellt ist.“

Blatt-Bons wird man bereits kurz vor dem Einstellungstermin am Vortag nicht mehr kaufen können. Abonnements von Pocket Camp Club enden am 28. Oktober und werden nicht verlängert.

Gute Nachrichten gibt es aber auch: „Wir arbeiten aktuell an einer kostenpflichtigen Version von Animal Crossing: Pocket Camp für Smartgeräte, die es zukünftig geben wird.“ In dieser Version wird keine kontinuierliche Verbindung zum Internet notwendig sein, es gibt dann auch keine In-App-Käufe mehr. Speicherdaten können übertrafen werden.

Zwar spricht Nintendo in der Informations-Mail die Platin-Punkte nicht an, doch man muss davon ausgehen, dass es nach dem Ende der Services nicht mehr möglich sein wird, diese einzusammeln. Zumal auch keine kontinuierliche Verbindung zum Internet mehr notwendig ist, über das sich Pocket Camp mit My Nintendo synchronisiert.

