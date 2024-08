Xbox Game Pass im August zunächst mit Creatures of Ava und diesen weiteren Games

Xbox hat das Line-up für die erste Augusthälfte des Xbox Game Pass vorgestellt. Die Listen fielen schon üppiger aus, aber dafür haben es die Spiele qualitativ in sich. Allen voran erscheint Creaturs of Ava. Die ganze Liste liest sich wie folgt.

Neue Spiele im Game Pass:

7. August − Creatures of Ava

8. August − Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

13. August − Mafia: Definitive Edition

Nach dem Auftritt bei der Partner-Preview von Xbox im März stand Creatures of Ava sicherlich auf einigen neuen Wunschlisten. Ab dem 7. August könnt ihr Kreaturen zählen, retten und die Epidemie auf dem Planeten Ava stoppen.

Creatures of Ava will dabei vollständig ohne Gewalt auskommen. Stattdessen legt das Spiel den Schwerpunkt auf die Erkundung einer Welt, in der es von Kreaturen nur so wimmelt. Hier erfahrt ihr mehr.

Visualisiert sieht das so aus:

Bildmaterial: Creatures of Ava, 11 bit studios, Inverge Studios, Chibig