Blade Chimera: 2D-Metroidvania erneut verschoben, diesmal auf unbestimmte Zeit

Das vielversprechende 2D-Metroidvania Blade Chimera wurde kurzerhand auf unbestimmte Zeit verschoben. Ursprünglich sollte der von WSS playground und Team Ladybug entwickelte und von PLAYISM vertriebene Titel bereits im August dieses Jahres für Switch und PCs erscheinen.

Diese Verschiebung schließt an eine erste Verschiebung im Mai an. Eigentlich hatte man sich zuvor schon auf das Frühjahr 2024 festgelegt, bevor man in den August ausgewichen war. Deshalb jetzt wohl vorerst kein neuer Termin.

Dämonische Wesen bedrohen Osaka

SpielerInnen schlüpfen in die Rolle eines Agenten der Missa-Gesellschaft, um dämonische Wesen in einem futuristischen Osaka zurückzuschlagen. Dazu steht ihnen das Lumina-Schwert zur Verfügung, mit dem sie nicht nur Feinde bekämpfen, sondern auch die Cyberpunk-Welt um sich manipulieren.

Im Jahr 20XX wurden Städte von Dämonen in Form von Monstern und Geistern überschwemmt, die plötzlich in der Stadt auftauchten und einen umfassenden Dämonenkrieg auslösten. Auch heute noch, mehr als 30 Jahre später, streifen Dämonen durch die Straßen und schaden den Menschen, wohin sie auch gehen.

In diesem erkundungsintensiven 2D-Actionspiel greift ihr mit eurem Dämonenschwert in die Vergangenheit ein, erstellt Plattformen und schützt euch vor Gefahren, um eine dystopische Cyberpunk-Welt zu erkunden, die in wunderschön animierter Pixelkunst dargestellt wird.

