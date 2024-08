Prime Gaming im August mit Tomb Raider, Deus Ex und Baldur’s Gate

Schon im Mai hatte Prime Gaming den Tomb-Raider-Anfang gemacht, jetzt legt man im August kräftig nach. Zum Line-up von Prime Gaming im neuen Monat gehören gleich zwei neue Tomb-Raider-Spiele.

Tomb Raider: The Angel of Darkness und Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles sind jetzt über euer Prime-Abo verfügbar, in diesen Fällen gibt es sogar DRM-freie GOG-Codes. Darüber hinaus wartet seit heute auch Deus Ex: Mankind Divided auf einen Download.

Das Line-up im August:

Jetzt verfügbar: SteamWorld Heist [GOG Code]

Jetzt verfügbar: Deus Ex: Mankind Divided [GOG Code]

Jetzt verfügbar: Tomb Raider: The Angel of Darkness [GOG Code]

Jetzt verfügbar: Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles [GOG Code]

8. August: Gravity Circuit [Amazon Games App]

8. August: South of the Circle [GOG Code]

8. August: Loop Hero [Epic Games Store]

8. August: Trek to Yomi [Epic Games Store]

8. August: Kraken Academy!! [Amazon Games App]

15. August: Baldur’s Gate II: Enhanced Edition [Amazon Games App]

15. August: Beholder 3 [Amazon Games App]

15. August: Hard West 2 [GOG Code]

15. August: En Garde! [GOG Code]

15. August: Stray Gods: The Roleplaying Musical [GOG Code]

22. August: Grime: Definitive Edition [Amazon Games App]

22. August: KeyWe [Epic Games Store]

22. August: Figment 2: Creed Valley [Amazon Games App]

22. August: Spells & Secrets [GOG Code]

22. August: Young Souls [Amazon Games App]

29. August: Arcade Paradise [GOG Code]

29. August: INDUSTRIA [GOG Code]

29. August: The Collage Atlas [Amazon Games App]

Hier findet ihr eine Landing-Page*, die euch übersichtlich alles Weitere erklärt und alle Inhalte auflistet, die ihr euch schnappen könnt. Auf dieser Seite findet ihr die aktuell in Prime Gaming* verfügbaren Games. Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

Bildmaterial: Tomb Raider: The Angel of Darkness, Core Design, Crystal Dynamics