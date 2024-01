Square Enix hat ein Marketing-Problem und so möchte es CEO Takashi Kiryu lösen

Square Enix hat ein Marketingproblem und Firmenpräsident Takashi Kiryu möchte es lösen.

In einem neu veröffentlichten Q&A , das einem Finanzbriefing von November 2023 beigefügt ist, erörtert Takashi zwei Schwachstellen im Square-Enix-Geschäft. Das erste ist die übermäßige Abhängigkeit von „bestimmten Gameplay-Stilen oder Genres“, mit besonderem Schwerpunkt auf Dragon Quest und Final Fantasy. „Der zweite Punkt, an dem wir meiner Meinung nach Mängel sehen, ist unser Marketing“, fügt Takashi hinzu.

„Inhalte werden nicht nur zunehmend digital verkauft, sondern auch die Palette der Geräte, die Inhalte liefern können, diversifiziert sich“, fährt er fort. „Ich möchte, dass wir stärkere Fähigkeiten aufbauen, die es uns ermöglichen, in diesem Umfeld effizient zu vermarkten. Da unser Portfolio starke IPs wie die ‚Dragon Quest‘- und ‚Final Fantasy‘-Franchises umfasst, haben wir unsere Ressourcenallokation tendenziell auf die Inhaltsentwicklung konzentriert.“

Kiryu zieht den Schluss: „Für die Zukunft müssen wir unsere Verlagsfunktion stärken, die unser Marketing verwaltet. Ich möchte mich darauf konzentrieren, die richtigen Fähigkeiten in diesem Bereich bereitzustellen, was auch einige Einstellungen erfordern wird.“

Gute Spiele, schlechtes Marketing

Allein im letzten Jahr veröffentlichte Square Enix kurzerhand mehrere Spiele mit wenig bis gar keiner Kommunikation vor der Veröffentlichung. Im Jahr 2023 gab es Überraschungshits wie Star Ocean: The Second Story R, aber viele Opfer waren auch JRPGs.

Octopath Traveler 2 – eines der besten Rollenspiele eines erfolgreichen Jahres – wurde mit minimalem Tamtam auf den Markt gebracht und verzeichnete dürftige Verkaufszahlen. Noch extremer: Die Veröffentlichung von Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai scheint schon wieder ganz vergessen. Auch 2022 gab es eine Flut an Square-Enix-Veröffentlichungen, die an mangelnder Marketingpräsenz litten. Wir erinnern uns etwa an Triangle Strategy, Valkyrie Elysium und mehr.

Neben der Marketingunterstützung wurde im Q&A auch die Qualität des Veröffentlichungsangebots von Square Enix erneut auf den Prüfstand gestellt. Kiryu bekräftigt, Square Enix‘ „Entwicklungsressourcen auf sorgfältig ausgewählte neue Titel zu konzentrieren, die mit hohem Qualitätsniveau entwickelt werden“.

via GamesRadar, Bildmaterial: Square Enix