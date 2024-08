Millionenfaches Interesse: Infinity Nikki drückt den Hype-Knopf auf der Gamescom

Bei der Opening Night Live erregte Infinity Nikki mit einem einigermaßen abgedrehten Trailer die Aufmerksamkeit des Publikums. Scheint funktioniert zu haben: Das kommende Open-World-Dress-Up-Game verzeichnet bereits 12 Millionen Vorabregistrierungen.

Das gab der chinesische Entwickler Papergames bei Twitter bekannt. Die Vorabregistrierung sammelt man auch fleißig am Gamescom-Stand in Halle 10.1 an diesem Wochenende ein, wo ihr den Titel in einer umfangreichen Demo ausprobieren könnt.

Die Vorabregistrierungen geht mit den üblichen Boni und Belohnungen zum späteren Launch einher. Infinity Nikki soll darüber hinaus auch für PCs und PlayStation 5 erscheinen. Auch im PlayStation Store und im Epic Games Store könnt ihr Infinity Nikki schon auf die Wunschlisten packen.

Das Open-World-Anzieh-Abenteuerspiel, lässt euch in die Rolle von Nikki schlüpfen, die von zahlreichen magischen Kräften Gebrauch machen kann. Der Clou: Diese magischen Kräfte sind an verschiedene Outfits gebunden – Kleider machen Magier, quasi.

Übrigens ist Infinity Nikki bereits das fünfte Spiel der Nikki-Reihe, die mit Spielen wie Love Nikki, Shining Nikki oder Hello Nikki hierzulande bisher kaum Aufmerksamkeit erregte. Die Vorgänger erschienen nur für Mobilgeräte. Was ein Ex-Zelda-Director mit Infinity Nikki zu tun hat, lest ihr hier. Hier findet ihr außerdem den letzten Trailer.

Bildmaterial: Infinity Nikki, Infold Games, Papergames