Level-5 verschiebt einmal mehr: Das neue Fantasy Life erscheint nicht im Oktober

Ohje – Level-5 kann einmal mehr einen angekündigten Termin nicht halten. Um den Entwickler von Professor Layton, Inazuma Eleven und Yo-kai Watch war es jahrelang ziemlich ruhig, doch dann gab es im vergangenen Jahr das große Level-5-Comeback.

Das da hieß: Inazuma Eleven: Helden der Siegesstraße, Megaton Musashi W: Wired und Fantasy Life i: Die Zeitdiebin. Dazu sollte es mit Decapolice eine ganz neue Marke geben und Professor Layton eine Wiederbelebung erfahren.

Viele dieser Spiele sollten noch 2023 erscheinen, bisher hat nur Megaton Musashi W: Wired das Licht der Videospielwelt erblickt. Das allerdings ist ziemlich gut – unsere Redaktion hält es für eine der Überraschungen des Jahres. Mit Fantasy Life i: Die Zeitdiebin sollte es am 10. Oktober weitergehen, aber Level-5 zog jetzt die Reißlinie.

In einer Nachricht auf der offiziellen Website gab man die Verschiebung auf unbestimmte Zeit bekannt. Konkrete Gründe nannte man nicht. Weitere Informationen über den Veröffentlichungszeitpunkt des Spiels usw. werden während des Online-Events LEVEL-5 Vision 2024: To the World’s Children bekannt gegeben, das irgendwann in diesem Sommer stattfinden wird.

