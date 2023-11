Auch Decapolice „erwischt“ es: Level-5 gibt Verschiebung des Krimi-Thriller-RPGs bekannt

Bei der Level-5 Vision II hat es erwartungsgemäß auch Decapolice „erwischt“ – der Titel wurde von einer geplanten Veröffentlichung 2023 auf 2024 verschoben. Konkreter wird Level-5 nicht. Akihiro Hino stellte bei der Präsentation heraus, dass Decapolice bei der Tokyo Game Show viel Lob erhalten hatte.

Jedoch: „Um eine gründliche Entwicklung sowohl in Bezug auf die Qualität als auch die Quantität der Inhalte zu gewährleisten, haben wir beschlossen, uns etwas mehr Zeit zu nehmen“, so Hino. Im Vergleich zu anderen Level-5-Spielen sei Decapolice so groß wie nie. „Unser Ziel ist es, eine dichte und immersive Welt zu erschaffen, die mit vielen Spielmöglichkeiten gefüllt ist“, so Hino weiter.

Beim großen „Level-5-Comeback“ im Februar bei Nintendo Direct mit den Ankündigungen von Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time und Professor Layton and The New World of Steam war Decapolice die einzige brandneue Marke des japanischen Entwicklers.

Fälle lösen – auch mal ganz alte

Spielende übernehmen die Kontrolle über Harvard Marks – einem frischen Detektiv des Broadstone Police Departments. Wie es sich für einen Detektiv gehört, gilt es Fälle zu lösen und die liegen gut und gern mal zwölf Jahre in der Vergangenheit.

Alles kein Problem: via DECASIM kann Harvard die Vorfälle nämlich in der virtuellen Realität rekonstruieren. Dann geht es zurück an den Schreibtisch, wo SpielerInnen ihre Erkenntnisse stilecht an einer Tafel festhalten. Treffen SpielerInnen dann auf die Schurken, kommt es nicht zuletzt zu Verfolgungsjagden und rundenbasierten RPG-Kämpfen.

Die Präsentation dazu ab 38:21:

