Das bewirken eure Zelda-amiibos im neuen Zelda: Echoes of Wisdom

Mit The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erscheint schon im kommenden Monat ein neuer Ableger der beliebten Nintendo-Serie. Und auch in Zeldas erstem handfesten eigenen Abenteuer werdet ihr eure Zelda-amiibo einsetzen können. Das bestätigte nun die offizielle japanische Webseite zum Spiel.

Ihr werdet alle bisher veröffentlichten amiibo mit Zelda-Bezug einsetzen können. Seien es amiibo zu Ablegern der Serie oder zu Titeln, in denen Zelda-Charaktere Gastauftritte hinlegten (etwa Super Smash Bros.).

Auch hinsichtlich der Effekte, die besagte amiibo in „Echos“ haben werden, liefert die Webseite erste Hinweise. Demnach werdet ihr nützliche Gegenstände für euer Abenteuer freischalten und euren diversen Outfits unterschiedliche Farben spendieren können.

Dass sich Zelda nämlich nicht nur auf ein Outfit für ihr Abenteuer festlegt, verrieten bereits jüngste Eindrücke aus dem Spiel. Mit ziemlicher Sicherheit dürft ihr im Laufe der Zeit auch mit eigens für „Echos“ entworfenen, neuen amiibo rechnen. Informationen dazu stehen allerdings bis dato noch aus.

Am 26. September 2024 könnt ihr jedenfalls erstmal eure bisherige Sammlung entstauben – dann erscheint nämlich The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom für Nintendo Switch. Die Handelsversion könnt ihr euch bei Amazon* schon vorbestellen. Am selben Tag erscheint auch die „Hyrule Edition“ der Switch Lite, die ihr ebenfalls schon im Handel findet.

via GameRant, Nintendo Life, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo