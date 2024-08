Evotinction ist ein Liebesbrief an Hideo Kojima und Metal Gear Solid

Wenn ihr euch an das PlayStation China Hero Project von 2019 erinnert, klingelt es möglicherweise auch bei dem Titel Evotinction. Den Hack-and-Stealth-Titel von Spikewave Games kündigte man nämlich in diesem Rahmen an – nun steht er quasi vor der Tür. Evotinction soll nämlich am 13. September 2024 für PlayStation und PCs via Steam erscheinen.

In diesem Zuge interviewte Automaton Media jetzt Spikewave-Chef und Director Xingyan Gu, der vor allem seine Liebe für Metal Gear Solid zelebrierte und Kojimas Werk als große Inspirationsquelle beschrieb.

Evotinction spielt in einer KI-gesteuerten Forschungseinrichtung namens HERE. Blöd nur, dass die KI mit einem unbekannten Virus infiziert wurde, wodurch sie außer Kontrolle geraten ist und die Einrichtung in Aufruhr versetzt hat.

SpielerInnen schlüpfen in die Rolle von Dr. Liu auf einer Ein-Mann-Infiltrationsmission, der allerdings im Gegensatz zum Vorbild Solid Snake kein Kampfexperte ist. Der Schwerpunkt liegt entsprechend vielmehr darauf, sich anzuschleichen und Lius Hacking-Fähigkeiten zu nutzen, um Feinde zu entwaffnen.

Über die Einflüsse hinter dem kommenden Titel erklärt Gu, dass „Evotinction vom Design von Metal Gear Solid inspiriert wurde“ und fügt hinzu: „Ich mag das flüssige und spannende Gameplay von Metal Gear Solid wirklich. Ich respektiere Hideo Kojima sehr und dieses Spiel ist wie ein Liebesbrief an ihn.“

Anstatt MGS aber zu kopieren, das Gu als „geniales Werk“ beschreibt, hat sich das Team stattdessen von der Essenz und dem Gefühl von Metal Gear Solid inspirieren lassen und es als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Evotinction verwendet. Ein weiterer Einfluss sei übrigens der Christopher-Nolan-Film Interstellar. Wie gut die beiden Inspirationsquellen zusammenpassen, könnt ihr dann bald herausfinden, wenn Evotinction am 13. September aufschlägt.

Evotinction im Release-Date-Trailer

via Automaton Media, Bildmaterial: Evotinction, Spikewave Games