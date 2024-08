Palworld-Macher mögen es romantisch: Der AAA-Entwicklung erteilt der CEO eine Absage

Der ganz große Palworld-Hype ist lange vorbei, aber die verkauften Early-Access-Einheiten kann PocketPair natürlich niemand mehr nehmen. Mehr als 25 Millionen Mal wurde das (unfertige) Spiel bereits verkauft.

CEO Takuro Mizobe ging im Interview mit Game*Spark darauf ein, was PocketPair mit dem vielen Geld vorhat. Zu erwarten wäre wohl, dass das Entwicklerstudio sein Personal aufstockt und den Umfang der Entwicklungen maximiert. PocketPair hingegen will die Dinge weiterhin „in einem Indie-Maßstab“ halten, sagt Mizobe.

„Wenn man sich die weltweiten Trends für AAA-Spiele ansieht, ist es schwierig geworden, ein Spiel mit einem großen Team zu entwickeln und sicherzustellen, dass es ein Hit wird“, glaubt der CEO. Demgegenüber boomt die Indie-Szene, meint Mizobe.

Verbesserungen von Engines und andere bessere Bedingungen hätten dafür gesorgt, dass auch Indie-Entwickler „Spiele entwickeln können, die gut sind und sich weltweit durchsetzen können“ – ohne groß zu sein. Nach Overdungeon und Craftopia ist PocketPair zwar allmählich gewachsen und auch mit Palworld ging es weiter, aber auf diese Weise scheint man nicht weiter expandieren zu wollen. Das Geld aus Palworld soll also nicht direkt in dieser Größenordnung in ein neues Spiel fließen.

„Obwohl wir nicht öffentlich darüber sprechen, liegt der Umsatz von Palworld bei mehreren zehn Milliarden Yen. Wenn wir unser nächstes Spiel auf der Grundlage dieser Einnahmen entwickeln würden, wie wir es in der Vergangenheit getan haben, würde nicht nur der Umfang über AAA hinausgehen, sondern wir wären auch nicht in der Lage, in Bezug auf den Reifegrad unserer Organisation damit Schritt zu halten, oder besser gesagt, wir sind für so etwas überhaupt nicht strukturiert“, so Mizobe.

Mit kurzen Worten: Das Unternehmen könnte organisch gar nicht so schnell wachsen. Abgesehen davon gibt es auch keine AAA-Idee, die Mizobe habe. „Ich möchte Ideen verfolgen, die als Indie-Spiele interessant sind“, sagt der CEO.

via Automaton Media, Bildmaterial: Palworld, Pocketpair