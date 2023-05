Haruka: Beyond the Stars wird der nächste Titel der Entwickler von Giraffe and Annika

Das Team von Atelier Mimina könnte einigen dank Giraffe and Annika im Gedächtnis geblieben sein. Das Entwicklerstudio hat nun verkündet, dass es an einem Nachfolger namens Haruka: Beyond the Stars arbeitet. Das Sci-Fi-Abenteuer soll allerdings erst in 2025 für PC via Steam, PS5 und Nintendo Switch erscheinen.

Die Geschichte spielt zu einer Zeit, in der die Menschheit sich frei im Weltall bewegen kann. Die Menschheit hat jeden Winkel des Universums erkundet. Zum Überleben dienen lebenswichtige Energie-Kapseln, die allerdings noch aus der Vorzeit stammen. Dadurch, dass die Menschheit bereits alles erkundet hat, stoppt nämlich der wissenschaftliche Fortschritt.

Im Zentrum des Geschehens stehen Yuuki und Miiya. Yuuki sammelt solche Energie-Kapseln und wohl friedlich auf einem abgeschiedenen Planeten. Miiya erleidet mit ihrem Raumschiff eine Bruchlandung auf ebenjenem Planeten und so beginnt eine intergalaktische Reise.

In den Kämpfen können wir zwischen Yuuki und Miiya wechseln. Es erwarten einzigartige Bosse, die uns ans Leder wollen. Wie in Giraffe and Annika dürfen auch die Manga-artigen Zwischensequenzen nicht fehlen.

via Gematsu, Bildmaterial: Haruka: Beyond the Stars, Atelier Mimina