Die nächste Chance auf das LEGO-Set zu Final Fantasy VII habt ihr gerade verpasst

Vor ziemlich genau einem Jahr hat Square Enix ein LEGO-Set zu Final Fantasy VII Remake vorgestellt. Der Haken war, dass man es nur gewinnen und nicht kaufen konnte. Insofern ärgert ihr euch vielleicht, denn gerade gab es eine einmalige Gelegenheit, das LEGO-Set zu kaufen.

Bei Heritage Auctions wurde das extrem seltene LEGO-Set für unfassbare 12.500 US-Dollar an einen neuen Besitzer gebracht. Jetzt ärgert ihr euch wahrscheinlich schon wieder weniger. Das LEGO-Set zeigt Cloud in Aerith in der Kirche von Sektor 5, eine ikonische Szene.

Das LEGO-Set geht zurück auf eine Marketing-Aktion im letzten Jahr. Fans durften zunächst eine ikonische Szene wählen, die nachgebildet werden sollte. Neben der Kirche stand auch Aeriths Haus, das Honigtöpfchen und der Wasserturm in Nibelheim zur Wahl.

Gewonnen hat die Kirche in Sektor 5 und Square Enix und LEGO haben sie nachgebildet und zwei dieser Sets in einem Gewinnspiel verlost. Ein drittes steht offensichtlich in den Square-Enix-Büros in London – Naoki Hamaguchi hatte einst davon berichtet.

Bei TikTok hat Heritage Auctions ein Video des Sets gezeigt. Das soll doch gerne in Serie gehen? Tatsächlich ist das nicht mehr so abwegig, wie noch vor Jahren. Die Schnittmengen zwischen Videospielen und der LEGO-Welt werden immer größer. Super Mario, Sonic, Animal Crossing und Horizon gibt es schon. Zelda folgt in wenigen Tagen. Daumen drücken!

via Automaton Media, Bildmaterial: Square Enix