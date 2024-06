Fans kritisieren die Ultimate Edition von Life is Strange: Double Exposure

Fans von Life is Strange haben eine Ultimate Edition des Spiels kritisiert, die „erweiterten Zugriff auf die Kapitel 1 und 2“ zwei Wochen vor dem eigentlichen Veröffentlichungstermin bietet. In dem kürzlich angekündigten Life is Strange: Double Exposure kehrt die ursprüngliche Protagonistin der Serie, Max Caulfield, zurück, die mittlerweile erwachsen ist, aber immer noch mit ihrer toten besten Freundin zu kämpfen hat.

„Double Exposure“ soll am 29. Oktober für PlayStation und Xbox Series und PCs erscheinen und 49,99 Euro kosten. Greift man jedoch zur Ultimate Edition, können die ersten Kapitel bereits am 15. Oktober für 79,99 Euro gespielt werden. Die Ultimate Edition enthält außerdem eine Reihe alternativer kosmetischer Optionen für Max sowie eine zusätzliche Nebenquest mit Katzen.

Fans kritisieren dabei nicht einmal in erster Linie den höheren Preis, es gab vor allem Kritik an den unvermeidlichen Story-Spoilern, die im Internet auftauchen werden, sobald einige SpielerInnen Zugriff auf die ersten Abschnitte von „Double Exposure“ erhalten. Für ein Spiel, das vollständig als narratives Erlebnis konzipiert ist, sind diese Bedenken nicht überraschend – und es gab negatives Feedback auf Reddit und in den sozialen Medien.

„Die Leute werden es am ersten Tag kaufen, nur weil sie das Geld haben und Max lieben“, schrieb ein Fan. „Ich hasse diese Praxis so sehr, besonders in diesem Genre, wo Spoiler das Erlebnis ruinieren können.“

„Um nicht in Spoiler verwickelt zu werden, werde ich die Ultimate Edition vorbestellen“, schrieb ein anderer Fan. „Eine sehr schlechte Entscheidung von Square Enix.“

Weitere Details zu Life is Strange: Double Exposure werden später in dieser Woche, am Donnerstag, dem 13. Juni, in einem Videostream enthüllt, der weiteren Details zum Spiel gewidmet ist.

via Eurogamer, Bildmaterial: Life is Strange: Double Exposure, Square Enix, Deck Nine Games