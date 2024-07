Medienbericht: Sony stellt die Produktion von Blu-Ray-Discs schrittweise ein

Dass physische Medien auf dem absteigenden Ast sind, verwundert aktuell sicher niemanden. Auch in der Videospielbranche sollten sich Sammler auf eine nicht allzu ferne Digital-Only-Zukunft einstellen, wie ein Analyst erst kürzlich in Aussicht stellte.

Aber auch in Sachen Film verändert sich die Landschaft. Best Buy hat nun etwa Pläne angekündigt, keine Filme mehr zu verkaufen – weitere große Outlets dürften diesem Beispiel folgen. The Mainichi berichtet zudem, dass Sony die Entlassung eines erheblichen Teils der Mitarbeitenden seines Produktionsstandorts in Tagajo, Präfektur Miyagi plant. Besagter Standort ist für die Produktion von Blu-rays verantwortlich, und der Bericht zeichnet ein düsteres Bild für Mitarbeitende und Sammler physischer Medien.

Im Bericht stellt The Mainichi fest, dass am Produktionsstandort in Tagajo, Präfektur Miyagi, etwa 670 Mitarbeitende beschäftigt sind. Von dieser Zahl will Sony Berichten zufolge 250 Stellen abbauen. Das sind fast 40 % der Belegschaft des Werks. Darüber hinaus soll älteren Mitarbeitenden laut Bericht ein Vorruhestandspaket angeboten werden.

Videospiel-Enthusiasten müssen vermutlich noch nicht so schnell mit drastischen Veränderungen rechnen, wenngleich sie sich am Horizont abzeichnen.

via The Gamer, Bildmaterial: Sony