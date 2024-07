LEGO Fortnite: Auf das Videospiel-Crossover folgen nun auch endlich physische Baustein-Sets

Mit LEGO Fortnite ging 2023 zum Jahresende eins spannendes Crossover zwischen den beiden großen Marken in Videospielform an den Start. Etwas enttäuschend, weil so naheliegend: Eine Kooperation in Form von physischen LEGO-Sets mit Fortnite-Thema blieb man Fans der Marken schuldig.

Das ändert sich nun, kündigte LEGO doch gleich vier Baustein-Sets an, die sich dem beliebten Videospiel-Phänomen widmen. Da wäre etwa der berühmte Schlachtenbus*, der SpielerInnen in Fortnite auf das Schlachtfeld bringt. Das Set kommt mit rund 1.000 Teilen daher und schlägt mit 99,99 Euro zu Buche.

Das Knochen-Schali-Set* übertrumpft den Schlachtenbus in Sachen Umfang – hier dürft ihr mit satten 1.400 Teilen zum selben Preis von 99,99 Euro rechnen. Dieses Set stellt die bekannte Figur mit knochiger Hälfte inklusive Gedärm dar – appetitlich!

Weniger tief in die Tasche greifen müsst Ihr für das Vorratslama-Set*. Das kommt nur mit rund 700 Teilen daher und kostet Euch 39,99 Euro. Und für schlappe 14,99 Euro gibt es das rund 200-teilige Durrr-Burger-Set*. Alle Sets können ab sofort vorbestellt werden und sollen offiziell zum 1. Oktober 2024 verfügbar werden.

via The Gamer, Bildmaterial: LEGO