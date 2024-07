Stellar Blade: Ein begehrtes Feature soll laut den Entwicklern bald kommen

Als Stellar Blade Ende April erschien, erfreuten sich Fans an visuell spektakulärer Action und tollen Schauwerten. Umso enttäuschender gestaltete sich der Umstand, dass der Titel ohne Fotomodus daherkam, bot sich ein solcher doch gerade bei diesem Titel an.

Ein aktueller Twitter-Post des offiziellen Kanals zum Spiel bestätigt ihn nun zwar nicht konkret, deutet aber klar auf die baldige Implementierung des gefragten Features hin. Ein Folge-Tweet wird deutlicher: Der Fotomodus kommt, aber es dauert noch ein bisschen.

Der Screenshot im ersten Post zeigt EVE – offenbar in neuem Outfit – in ungewöhnlicher Yoga-Pose inmitten einer Oase, das HUD ausgeblendet. Nach einer Präsentation von Shift Up Anfang des Jahres wurde bestätigt, dass Stellar Blade im August einen Fotomodus und bald darauf neue Outfits erhalten würde. Im Zusammenspiel mit diesem neuen Teaser scheint es also nur noch eine Frage der Zeit, bis der Fotomodus endlich seinen Weg ins Spiel findet.

Auch ein Thema: Eine PC-Portierung von Stellar Blade. CEO Kim Hyung-Tae erklärte offiziell, dass man zwar an einem PC-Port interessiert sei, der Zeitrahmen dafür jedoch aufgrund der Partnerschaft mit Sony ungewiss ist. Kürzlich ausgeschriebene Stellen bei Shift Up lassen die Fans jedoch glauben, dass es bereits früher als gedacht zu einer PC-Version des Actionspiels kommen könnte. Wir dürfen gespannt bleiben.

via GameRant, Bildmaterial: Stellar Blade, Sony, Shift Up