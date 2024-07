Pokémon Karmesin und Purpur: Seltene und Schillernde Pokémon in befristeten Sommer-Events

The Pokémon Company hat eine ganze Reihe von zeitlich befristeten Events angekündigt, mit denen ihr euch über den Sommer hinweg die Zeit in Pokémon Karmesin und Purpur vertreiben könnt.

Im Zentrum stehen dabei weitere Pokémon mit dem Titanen-Zeichen, weitere Pokémon, die ihr normalerweise nicht in Paldea treffen könnt und neue Schillernde Pokémon!

Die Events beginnen am 12. Juli 2024 und in einer vierteiligen Reihe geht es dann mit Events, Tera-Raids und massiven Aufläufen bis zum 1. September 2024. Bei dem Paldea-Phänomen der massiven Aufläufe tauchen Schillernde Pokémon mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auf.

Los geht es mit dem ersten Event vom 12. Juli bis zum 25. Juli 2024. Ihr könnt dann in Tera-Raids mit 7 Sternen ein Pikachu mit dem Titanen-Zeichen finden. Diese Exemplare verfügen über den Tera-Typ Wasser. Während des Eventzeitraums gibt es außerdem massive Aufläufe mit Pichu in Paldea, Pikachu und Mimigma in Kitakami sowie Raichu und Alola-Raichu in der Tera-Kuppel der Blaubeer-Akademie!

Weiter geht es mit dem Event „Heerashai tischt auf“ am 26. Juli 2024 bis zum 8. August 2024. Hier gibt es in 7-Sterne-Raids ein Heerashai mit Titanen Zeichen und massive Aufläufe von Nigiragi (Gebogene Form) in Paldea, massiven Aufläufen von Nigiragi (Hängende Form) in Kitakami sowie massiven Aufläufen von Nigiragi (Gestreckte Form) in der Tera-Kuppel der Blaubeer-Akademie.

Hisui-Viscargot ist anzutreffen

Anschließend feiert man die Weltmeisterschaften 2024 vom 9. bis zum 22. August mit den Pokémon, die auf der Illustration zum Event zu sehen sind. Die Truhenform von Gierspenst wird in Tera-Raids mit 1–5 Sternen erscheinen. Bei massiven Aufläufen solltet ihr nach Voltrel in Paldea, massiven Aufläufen von Riolu in Kitakami sowie massiven Aufläufen von Curelei in der Tera-Kuppel der Blaubeer-Akademie Ausschau halten!

Den Abschluss bildet „Fordere wahre Kraftpakete heraus“ vom 23. August bis zum 1. September 2024. In 7-Sterne-Raids trefft ihr dann auf Dragoran mit dem Titanen Anzeichen. Bei massiven Aufläufen begegnet ihr Larvitar und Kindwurm in Paldea, massiven Aufläufen von Viscora und Hisui-Viscargot in Kitakami sowie massiven Aufläufen von Tanhel in der Tera-Kuppel der Blaubeer-Akademie! Hisui-Viscargot taucht normalerweise gar nicht in Paldea auf.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak