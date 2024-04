Honolulu ruft: Datum und Artwork der Pokémon-Weltmeisterschaften 2024 enthüllt

Nach den europäischen Pokémon-Internationalmeisterschaften 2024 in London am vergangenen Wochenende hat The Pokémon Company das Datum und das Artwork der kommenden Pokémon-Weltmeisterschaften enthüllt. Im Sommer finden die Finals in Honolulu, Hawaii statt.

Konkret geht es vom 16. bis zum 18. August 2024 in das Hawaii Convention Center in Honolulu. Das enthüllte Artwork zu den Weltmeisterschaften zeigt folgerichtig Schnorchelausrüstung und Pokémon, die selbige tragen, allen voran Pikachu. Fans dürfen sich wie immer sicherlich auch auf thematisch passendes Merchandise freuen.

Erst am vergangenen Wochenende haben sich in London Tausende Pokémon-Trainer getroffen, um die europäischen Champions in Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur, Pokémon GO und Pokémon UNITE zu küren. Wer Weltmeister der jeweiligen Kategorien wird, entscheidet sich dann im Sommer.

Eine offizielle Website zu den Meisterschaften in Honolulu hat The Pokémon Company bereits geschaltet. Informationen zu der Meisterschaftsserie, einschließlich Regeln, Turnierorte, Termine, Zeiten, Preise und mehr findet ihr auf der „Play! Pokémon„-Seite.

Honolulu ist eine gute Wahl, alle TeilnehmerInnen der Turniere können sich nämlich auch darüber freuen, Curelei in ihrem Pokédex in Pokémon GO zu registrieren. Das Blumenkranz-Pokémon ist exklusiv auf Hawaii zu fangen. Apropos, Pokémon GO: Das Mobile-Game erfreut sich auch nach fast 10 Jahren wachsender Beliebtheit.

Und falls ihr es verpasst habt: Wie immer wurden im Rahmen der Internationalmeisterschaften auch Verteilcodes für Daheimgebliebene verschenkt. Mit einem Code holt ihr euch das Paradox-Pokémon Eisenhand in Pokémon Karmesin und Purpur. Ein weiterer Code beschert euch Furienblitz-ex in Pokémon-Sammelkartenspiel-Live.

Der Trailer zur Ankündigung:

Bildmaterial: The Pokémon Company