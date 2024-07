Nintendo mit Kampfansage an generative KI: Man will Werte weiter durch Know-how erschaffen

Im Gegensatz zur direkten Konkurrenz bei Microsoft, wo man künstliche Intelligenz dazu einsetzen will, um bei der Erstellung von Quests und Dialogen in Spielen zu helfen, hat Nintendo keine Pläne, generative KI-Technologie in First-Party-Titeln einzusetzen.

Präsident Shuntaro Furukawa erteilte der Technologie eine deutliche Absage. „In der Spieleindustrie wird KI-ähnliche Technologie seit langem eingesetzt, um die Bewegungen gegnerischer Charaktere zu steuern, so dass Spieleentwicklung und KI-Technologie schon immer eng miteinander verbunden waren“, weiß Furukawa in der aktuellen Fragerunde mit Investoren (PDF, bisher nur Japanisch) zu berichten.

Generative KI, die Furukawa ein „heißes Thema der letzten Jahre“ nennt, könne zwar kreativ sein, aber man wisse auch, dass es dabei zu Problemen mit den Rechten an geistigen Eigentum kommen könne. Und dass es Nintendo mit den Rechten am geistigen Eigentum besonders genau nimmt, dürfte hinlänglich bekannt sein.

Darüber hinaus gibt sich Furukawa selbstbewusst: Man habe jahrzehntelang wertvolle Inhalte ohne KI erschaffen. Und so gedenkt man wohl auch weiterzumachen. „Wir verfügen über jahrzehntelanges Know-how bei der Schaffung optimaler Spielerlebnisse für unsere Kunden, und während wir flexibel auf technologische Entwicklungen reagieren, hoffen wir, auch weiterhin einen Wert zu schaffen, der einzigartig ist und nicht allein durch Technologie erreicht werden kann“, so Furukawa.

Das kann nicht nur als Absage, sondern auch als kleine Kampfansage in Richtung der Technologie verstanden werden. Man will neue Werte und Erlebnisse auch weiterhin durch das eigene Know-How erschaffen, von dem man offensichtlich glaubt, in den letzten Jahren genug gesammelt zu haben.

