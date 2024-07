Neue Vorbestellerboni: Damit locken euch Händler zu Zelda: Echoes of Wisdom

Erst vor wenigen Tagen ist ein erster deutscher Händler mit einem Vorbestellerbonus zu The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom vorgeprescht. Bei Otto gibt es einen schicken Schlüsselanhänger – diesmal natürlich von Zelda!

Außerdem ist jetzt auch der offizielle Nintendo Store mit einigen Boni angerückt. Auch dort erhaltet ihr den Schlüsselanhänger gratis zu eurer Bestellung. Gegen einen Aufpreis von 13 Euro gibt es obendrein ein 60 cm großes Rollbild.

Es steht zu erwarten, dass weitere Händler wie Amazon* oder auch Media Markt* und Saturn sowie GameStop* mit eigenen Boni nachziehen. Bisher gibt es von dort aber noch keine Neuigkeiten.

Was uns sonst noch so mit Zelda: Echoes of Wisdom erwartet, darüber wird vor allem spekuliert. Bisher gibt es bekanntlich nur einen einzigen Trailer. Warum Fans glauben, dass Link doch eine prominentere Rolle einnehmen könnt, das lest ihr hier.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo