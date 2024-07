Bloodborne-Fans hoffen mal wieder: PlayStation-Treueprogramm listet Spiel als PS5-Titel

Ein lautstarker Wunsch, den PlayStation-SpielerInnen in aller Regelmäßigkeit äußern, ist eine Neuauflage von FromSoftwares Bloodborne für PlayStation 5. Immerhin ist der beliebte Titel bis heute auf PlayStation 4 verhaftet.

Nun also der nächste Hoffnungsschimmer für Fans. Reddit-Usern zufolge listet PlayStation Stars Bloodborne: The Old Hunters angeblich als PS5-Spiel, einen entsprechenden Screenshot liefert man auch gleich mit. Das Treueprogramm geht derzeit bekanntlich nach langem Ausfall wieder an den Start.

„Es erscheint zwar mit einem PS5-Tag, aber wenn ihr draufklickt, gelangt ihr auf die PS4-Seite“, kommentiert zudem ein ResetEra-User. „Gerade nachgesehen und ja, es ist auch hier in Großbritannien [als] PS5 [angezeigt]“, schreibt ein anderer User.

Könnte es sich hier um einen Ausrutscher handeln, der eine offizielle Ankündigung vorwegnimmt? Vielleicht. Gut möglich aber, dass es sich einfach nur um einen Fehler handelt. Immerhin meldete sich erst kürzlich FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki zu einer möglichen PC-Version zu Wort, die das Studio selbst gern sehen würde – es sei jedoch kompliziert. Aller Voraussicht nach werden die Hoffnungen der Bloodborne-Fans also mal wieder enttäuscht.

via The Gamer, Bildmaterial: Bloodborne, Sony, FromSoftware