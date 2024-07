Fans glauben, konkrete Hinweise auf das nächste Zelda-Spiel gefunden zu haben

Eiji Aonuma ist bekannt dafür, neue Zelda-Spiele schon Jahre zuvor anzudeuten und kleine Brotkrumen zu legen. Das glauben Fans zumindest, die seine verschiedenen Aussagen aus Interviews rückwirkend so interpretieren. Jetzt glaubt man, auf diese Weise einen Hinweis auf das nächste Zelda-Spiel gefunden zu haben.

Der Youtube-Account Nintendo Prime hat sich die Mühe gemacht, in Vorbereitung auf den neuesten Aonuma-Teaser alle vermeintliche Beweise für zurückliegende Hinweise zu sammeln. Und ganz ehrlich: Da fügen sich einige Dinge.

Los ging es demnach 2013 mit einem IGN-Interview. Der Zelda-Producer wurde gefragt, ob sich Fans auf ein Remake von Zelda: Majora’s Mask freuen könnten. „Schreiben Sie bitte, dass ich gelacht habe“, soll Aonuma gesagt haben, während er wirklich lachte.

„Lassen Sie es nicht so klingen, als ob ich gelacht hätte, weil ich beunruhigt oder belästigt war. Ich möchte nicht, dass sie [die Fans] etwas hineininterpretieren. Aber wenn Sie sagen wollen, dass ich gelacht habe, dann wäre das eine gute Antwort“, habe Aonuma gesagt. Das 3DS-Remake wurde 2015 offiziell angekündigt.

Weitere, ähnliche Zelda-Teaser

Ähnlich verhielt es sich mit weiteren Spielen. Bevor Link’s Awakening angekündigt wurde, sagte Aonuma in einem Interview 2016, er möge die Idee eines Spiels, in dem man als Dieb lebt. Fans wissen: Klaut man im Laden in Zelda: Link’s Awakening, wird man das ganze Spiel über ein Dieb genannt. 2019 erschien das Remake des Game-Boy-Klassikers.

Der Teaser zu Zelda: Echoes of Wisdom ist noch recht frisch und euch vielleicht sogar bekannt. „Ja, es ist interessant, wenn man an den Namen der Serie denkt, The Legend of Zelda, aber Link ist immer die Hauptfigur“, grübelte Aonuma 2023 in einem Interview. Es gäbe immer Raum dafür, über so etwas und über Zeldas Rolle nachzudenken. Vielleicht würden sich in Zukunft Möglichkeiten eröffnen. Das taten sie bekanntlich.

Und jetzt sind wir in der Gegenwart. Wo geht also die Reise hin? Nintendo Prime fand ein Interview mit der Nintendo Dream, in dem Aonuma über Rauru spricht. Rauru ist einer der acht Weisen des Heiligen Reiches und von Hyrule. Ein bisschen prägnanter war vielleicht seine Eulenform in Zelda: Ocarina of Time. Im Interview fragt sich Aonuma, wie viele „Tears of the Kingdom“-Spielende wohl Rauru kennen … und lacht.

Einen belastbaren Hinweis glaubt Nintendo Prime dann in einem Interview des GameInformer mit Aonuma von 2023 gefunden zu haben. „Ich habe gehört, dass Fragen manchmal dazu inspirieren, Spiele zu machen, also möchte ich eigennützig nach einem modernen Remake von Ocarina of Time fragen, aber ich habe das Gefühl, ich kenne die Antwort, die ich erhalte“, so Brian Shea. Aonumas Antwort: „[Laughs] No comment!“.

Nintendo Prime verweist darauf, dass Aonuma derart direkte Nachfragen in der Vergangenheit auch schon konkret verneint habe, hier aber nicht kommentiert. Das Video von Nintendo Prime findet ihr hier. Das Artikelbild ist übrigens aus einem Video von RwanLink, der Kakariko Village aus Ocarina of Time in Unreal Engine 5 nachgebaut hat.

Bildmaterial: RwanLink