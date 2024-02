Die japanische „Partner-Direct“ überraschte einmal mehr mit exklusiven Inhalten

Alles wie immer: Nintendo strahlt in den Regionen dieser Welt mitunter angepasste Ausgaben von Nintendo Direct aus. Insbesondere trifft das auf die japanische Ausgabe zu, die sich inhaltlich oft von ihren westlichen Brüdern unterscheidet. Das war auch diesmal so.

Allen voran wurde ein Remake zu Hokkaido Rensa Satsujin Ohotsuku ni Kiyu angekündigt, das im Sommer in Japan für Nintendo Switch und PCs erscheinen soll. Die 1984 für PC-60 veröffentlichte investigative Visual Novel stammt aus der Feder von Dragon-Quest-Meister Yuji Horii. Den Ankündigungstrailer zu Hokkaido Rensa Satsujin Ohotsuku ni Kiyu – Tsuioku no Ryuuhyou: Namida no Nipopo Ningyou könnt ihr euch hier ansehen.

Bei dem japanischen „Partner-Showcase“ wurde zudem erstmals REYNATIS enthüllt. Über das neue Action-RPG von FuRyu hatten wir euch an dieser Stelle bereits ausführlicher informiert. Das Spiel vereint einige prominente Namen hinter sich, darunter FF7-Autor Kazushige Nojima.

Neu angekündigt und mutmaßlich zunächst nur für den japanischen Markt bestimmt ist auch The New Denpa Men RPG Free von Genius Sorority. Das Free-to-Play-Game wird 2024 in Japan für Nintendo Switch erscheinen. Den japanischen Ankündigungstrailer dazu könnt ihr euch hier ansehen.

Einen Blick gab es auch auf die neue Simulation Winning Post 10, die seit jeher nicht Japan verlässt, sowie auf die neue Erweiterung zu Dragon Quest X, das westliche Fans nur zu gern außerhalb Japans sehen würden.

Ebenso neidisch dürften westliche Fans auf eine abweichende Ankündigung für Nintendo Switch Online sein. Während wir uns hierzulande über viele neue Rare-Games freuen, gibt es in Japan Mother 3 für Switch Online. Mother 3 wurde nie offiziell lokalisiert. Die Story ist bekannt.

Auch El Shaddai bekam in Japan eine Bühne, anders als in der westlichen Ausgabe. Das für den Westen bereits angekündigt Shin chan: Shiro of Coal Town wurde ebenfalls präsentiert.

Mother 3 für Switch Online:

Bildmaterial: Nintendo