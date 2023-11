Serienschöpfer enthüllt: Lokalisierung von Mother 3 war ein Thema, aber es war kompliziert

Mother 3 ist eines der heiß begehrtesten Rollenspiele aller Zeiten, da es trotz der Kult-Popularität seines Vorgängers Earthbound im Westen nie eine offizielle Übersetzung erhalten hat.

Gerüchte über eine offizielle Lokalisierung hielten sich jahrelang hartnäckig, wobei Nintendo sogar ein Parodievideo erstellte, in dem der frühere Präsident von Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, einen Journalisten, der nach der Veröffentlichung fragte, in die Luft sprengt. Doch in all den Jahren hat sich Serienschöpfer Shigesato Itoi nie zu der Diskussion geäußert – das heißt, bis jetzt.

Schöpfer Itoi würde sich Lokalisierung wünschen

In der brandneuen Dokumentation mit dem Titel „Earthbound, USA“ spricht Itoi endlich über die Veröffentlichung der lang ersehnten Fortsetzung und sagt, er würde „es lieben, wenn die Leute in den USA Mother 3 spielen“.

„Ich habe bereits mit Nintendo darüber gesprochen. Anscheinend wurde ihnen das Angebot unterbreitet, die Übersetzung zu verwenden, aber sie sagten, es sei nicht ganz so einfach. Ich denke, es wäre wirklich interessant, wenn sie das Angebot annehmen würden“, erklärt Itoi. „Es wäre schwierig, so etwas wie, sagen wir, ein Auto mit Ventilatoren zu bauen. Aber wenn man es mit Software macht, glaube ich, dass es eine Chance gibt, etwas zu machen, das besser ist als das, was das Unternehmen selbst hätte machen können. „

Itoi erklärt weiter: „Normalerweise bin ich mit etwas fertig, wenn ich damit fertig bin. Man kann Projekte, in denen man sich gerade befindet, nicht aufgeben, aber wenn man etwas zu Ende bringt, ist es am besten, es einfach darauf beruhen zu lassen. Je älter du wirst, desto mehr Geschichten gibt es für dich.“

Liegt es tatsächlich an Nintendo?

Es klingt fast so, als ob Itoi sich wirklich eine Lokalisierung von „Mother 3“ wünschen würde, aber zögert, selbst wieder an dem Projekt zu arbeiten, da er es für ein abgeschlossenes Kapitel in seinem Leben hält. Bemerkenswert ist, dass seine Aussage, dass es an Nintendo hänge, mit Berichten aus der Vergangenheit zusammenpasst.

Der Produzent des Spiels, Shinichi Kameoka, erklärte im vergangenen Jahr gegenüber Nintendo Everything, dass er „auch gerne die Veröffentlichung von Mother 3 in den USA und Europa sehen würde“ und dass er weiterhin auf eine weltweite englischsprachige Veröffentlichung warte. Und der frühere Nintendo-Präsident Reggie Fils-Aimé sagte, dass die Entscheidung, es nicht zu lokalisieren, „auf den geschäftlichen Anforderungen und der damaligen Geschäftssituation beruhte“, als er letztes Jahr danach gefragt wurde.

So traurig es für „Mother“-Fans ist, Itoi scheint kreativ weitergezogen zu sein. Über seine leidenschaftlichen Fans sagt er: „Irgendwie habe ich das Gefühl, Kinder zu haben“. Er scherzt: „Wie ein Pate?“ und schließt mit den Worten „Bitte kommt zu meiner Beerdigung.“

via IGN, Bildmaterial: Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo