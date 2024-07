PlayStation Stars: Treueprogramm soll nach langem Ausfall bald wieder an den Start gehen

Anfang Juni kam es zu einem großen Ausfall von PlayStation Stars – das Programm war weltweit über drei Wochen lang nicht erreichbar. Nun macht sich das Programm langsam, aber sicher bereit für den Neustart.

Ihr erinnert euch: PlayStation Stars wurde 2022 als Treueprogramm eingeführt und ermöglichte SpielerInnen das Abschließen von Aufgaben in Spielen. Dies wurde mit Münzen belohnt, die im PlayStation Store eingelöst werden konnten. Vor allem aber hatten SpielerInnen die Möglichkeit, digitale Sammlerstücke mit PlayStation-Bezug freizuspielen, die dann im eigenen Profil präsentiert werden konnten.

Sony hat seinerzeit die Dienstunterbrechung zwar anerkannt, aber keinen Zeitplan für die Behebung angegeben. Erfreulicherweise scheint PlayStation Stars in den kommenden Wochen wieder verfügbar zu werden, wie aus einer neuen Nachricht in der PlayStation-App hervorgeht, die bestätigt, dass das Programm bald in „phasenweisen regionalen Rollouts“ zurückkehren wird.

Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels ist PlayStation Stars nur in Asien wieder online; SpielerInnen in Europa und Nordamerika wurde noch kein Zugriff gewährt. Ob mit dem Neustart auch Neuerungen am Programm an sich einhergehen, wird sich zeigen müssen.

via GameRant, Bildmaterial: Sony PlayStation