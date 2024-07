Gamescom 2024: Hoyoverse-Fans dürfen sich erneut auf einen großen Auftritt freuen

Hoyoverse wird auch in diesem Jahr prominent auf der Gamescom vertreten sein. Wie man heute mitteilte, wird man neben Genshin Impact und Honkai: Star Rail auch das brandneue Zenless Zone Zero im Gepäck haben.

Dazu gibt es natürlich ein umfangreiches Rahmenprogramm. So werden Fans die Möglichkeit haben, vom 21. bis zum 25. August an der Aktion „Reise durchs Hoyoverse“ teilzunehmen.

Vielfältige Aktivitäten und Gameplay zu den einzelnen Spielen an den Ständen erwarten euch. Eine Cosplay-Parade und Bühnenshows sowie zahlreiche Goodies und Fan-Artikel runden das Programm am Stand C-031 in Halle 6 ab.

Zu Genshin Impact gibt es eine riesige Bossgegner-Statue und thematisch an Natlan angelehnte Dekorationen. Der Stand zu Honkai: Star Rail wird umgeben von Attraktionen, die an den „Planet der Festlichkeiten“ erinnern.

Zenless Zone Zero spendiert man einen 100 Quardratmeter großen Bereich, in dem euch buchstäblich das aufregende Leben in New Eridu erwarten soll. „Noch mehr Überraschungen“ sind versprochen.

Obendrein erhält jeder Besucher erhält bei Ankunft am Stand ein spezielles HoYoverse-Visum. Wer Stempel von Aktivitäten aus allen drei Spielen sammelt, kann sich weitere exklusive Belohnungen sichern.

Bildmaterial: Hoyoverse