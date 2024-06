Zelda: Echoes of Wisdom macht amiibo-Fans wieder Hoffnung

Wenn ihr amiibo-Fans seid, waren die letzten Monate wohl eine Achterbahn der Gefühle. Es gab tolle Restocks alter amiibo, die inzwischen zu absurden Preisen gehandelt wurden und dann plötzlich wieder zum Normalpreis verfügbar waren. Einige meinten, es ist die Abschiedstournee der amiibo-Figuren.

Denn ob der Switch-Nachfolger die Figuren technisch unterstützt, ist offen und vieles hatte zuletzt darauf hingewiesen, dass Nintendo amiibo-Figuren nicht weiter herstellt. Denn es gab schlicht keine neuen amiibo-Figuren, wobei Nintendo grandiose Gelegenheiten wie Pikmin 4, Princess Peach (!) und Super Mario Bros. Wonder (!!) verstreichen ließ. Sora und Link aus Tears of the Kingdom, war’s das?

Zelda: Echoes of Wisdom* lässt die Hoffnung der amiibo-Fans wachsen, dass dem nicht so ist. Wie Amiibo News feststellte, befindet sich auf der offiziellen japanischen Website zum Spiel ein amiibo-Logo. Auf diese Weise zeigt Nintendo normalerweise an, dass ein Spiel mit bestimmten amiibo-Figuren kompatibel sein wird.

Es bedeutet nicht zwangsläufig, dass es auch amiibo-Figuren zum Spiel gibt. Gleichwohl wünschen sich Fans seit der ersten Sekunde solche Figuren zum Spiel, nachdem sie das putzige Design von Echoes of Wisdom kennengelernt haben.

Immerhin eine Chance nutzt Nintendo mit der Veröffentlichung von Zelda: Echoes of Wisdom. Man bietet ein neues Sonderdesign der Nintendo Switch Lite an. Die „Hyrule Edition“ ist dabei in einem allgemeinen Zelda-Design gehalten, erscheint aber wie Echoes of Wisdom am 26. September 2024. Wie die amiibo-Tradition bereits ein Ende fand, darüber haben wir hier schon spekuliert.

via TheGamer, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo