Sunsoft is Back! Retro Game Selection und Ikki Unite bekommen Handelsversionen spendiert

Sunsoft is back und zwar literally, wie man heute sagt. 2022 erklärte sich der legendäre japanische Entwickler Sunsoft für wiedergeboren. Seitdem arbeitet man daran, sein Vermächtnis auf moderne Plattformen zu bringen. Unter anderem Ufouria und Ikki Unite standen schon auf dem Plan. Anschließend veröffentlichte man die Retro-Sammlung Sunsoft is Back! Retro Game Selection.

Ikki Unite und Sunsoft is Back! Retro Game Selection bekommen in Japan jetzt sogar eine physische Veröffentlichung für Nintendo Switch spendiert. Ikki Unite erscheint am 19. September und Sunsoft us Back! Retro Game Selection folgt am 10. Oktober 2024.

Es gibt jeweils eine Standardedition und eine Limited Edition, aber für westliche Fans noch wichtiger: Ikki Unite ist „multi-language“, bietet also auch die englischen Sprachoptionen auf der Cartridge. Diese Perspektive gibt es auch für Sunsoft is Back, wobei wir hier noch keine Bestätigung haben.

Sunsoft is Back ist nämlich bisher nur in Japan für Switch und Steam erhältlich, eine englische Veröffentlichung ist aber geplant. Die Sammlung beinhaltet die Sunsoft-Klassiker The Wing of Madoola, Firework Thrower Kantaro’s 53 Stations of the Tokaido und Ripple Island. Die drei Klassiker aus den 80er-Jahren erhalten Quality-of-Life-Features wie Speichern und Zurückspulen.

Ikki Unite könnt ihr bei Play-Asia* ebenso bereits vorbestellen wie Sunsoft is Back! Retro Game Selection* – Ikki Unite für PC-Steam war eines der ersten Projekte des wiedererstarkten Sunsoft. Jetzt bringt man die Neuauflage des Klassikers von 1985 auch auf Nintendo Switch.

Bildmaterial: Sunsoft is Back! Retro Game Selection, Sunsoft