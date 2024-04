Sunsoft bringt drei nie im Westen veröffentlichte Klassiker in einer Retro Selection heraus

2022 erklärte sich der legendäre japanische Entwickler Sunsoft für wiedergeboren. Seitdem arbeitet man daran, sein Vermächtnis auf moderne Plattformen zu bringen. Unter anderem Ufouria und Ikke Unite standen schon auf dem Plan.

Mit einer neuen Retro-Sammlung macht man schon am 18. April weiter, wenn auch zunächst nur in Japan. Sunsoft is Back! Retro Game Selection erscheint dann für Nintendo Switch und PC-Steam. Die Steam-Version erscheint weltweit, bietet aber bislang nur japanische Texte. Eine englische Version ist jedoch geplant.

Die Sammlung beinhaltet die Sunsoft-Klassiker The Wing of Madoola, Firework Thrower Kantaro’s 53 Stations of the Tokaido und Ripple Island. Die drei Klassiker aus den 80er-Jahren erhalten Quality-of-Life-Features wie Speichern und Zurückspulen.

Alle drei Spiele sind damals nur in Japan erschienen, die kommende, weltweite und englische Veröffentlichung macht also ein gutes Stück Videospielgeschichte breit zugänglich. Die Steam-Seite ist bereits online, dort findet ihr weitere Details. Sunsoft plant weitere derartige Projekte in der Zukunft.

via Gematsu, Bildmaterial: Sunsoft is Back! Retro Game Selection, Sunsoft