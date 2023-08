Magic the Gathering kündigt Kollaboration mit Final Fantasy, Fallout und mehr an

Wizards of the Coast hat die nächsten Kollaborationen für Magic the Gathering vorgestellt und eine sorgt für besonderes Aufsehen in unseren Kreisen. Final Fantasy ist mit dabei! Darüber hinaus wird es ab 2024 auch Karten zu Assassin’s Creed und Fallout geben.

Das traditionsreiche Sammelkartenspiel hatte zuletzt belebende und populäre Kollaborationen mit Der Herr der Ringe und Doctor Who veranstaltet. Das kam gut an – jetzt gibt es einen ganzen Fahrplan für die nächsten Monate:

Final Fantasy ist hier noch nicht enthalten, wie ihr seht. Diese Kollaboration wird erst nach 2024 an den Start gehen. Die Kollaboration mit Final Fantasy soll alle Spielen von eins bis Final Fantasy XVI beinhalten. Weitere Details gibt es noch nicht.

Bildmaterial: Magic the Gathering, Wizards of the Coast