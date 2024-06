PlayStation Portal: Sony gibt Einblicke zu internen Spieldaten und liefert neues System-Update

PlayStation Portal hat eine spitze Anwendergruppe. Das weiß man auch bei Sony, weshalb man die Erwartungshaltung offensichtlich nicht zu hoch ansetzte. Wie ein Sony-Vertreter im Februar aber verriet, wurden die Verkaufserwartungen übererfüllt.

Jetzt liefert Sony dem Remote-Player ein umfassendes System-Update. Allen voran werden fortan Anmeldebildschirme für öffentliche Netzwerke unterstützt, was die PlayStation Portal ein Stückchen „portabler“ macht.

Man wolle die Benutzererfahrung weiterhin kontinuierlich verbessern, verspricht VP of Product Management Hiromi Wakai im PlayStation Blog. Dazu gehört zunächst auch neues visuelles Feedback für die emulierten Touchpad-Bereiche. Darüber hinaus gibt es eine Akkustandsanzeige jetzt in Prozent.

PlayStation Portal kann bekanntlich nur streamen – es eignet sich also lediglich als TV-Ersatz. Als genau solchen nutzt die Zielgruppe ihn auch. Sony gibt Einblicke in interne Daten, wonach eine große Bandbreite an Games auf PlayStation Portal gespielt wird.

„Wir haben außerdem festgestellt, dass sich eine große Bandbreite an Spielen auf dem PS Portal großer Beliebtheit erfreut, von Einzelspieler-Abenteuern wie God of War Ragnarök, Marvel’s Spider-Man 2 und Astro’s Playroom bis hin zu Mehrspieler-Titeln wie Fortnite, Rocket League und EA Sports FC 24 – allesamt einige der meistgespielten Spiele auf dem PS Portal in den ersten 3 Monaten nach der Veröffentlichung“, heißt es.

Bildmaterial: Sony