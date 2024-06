Mitarbeiter dokumentiert letzten Tag von Tango Gameworks mit Fotos und Einblicken

Im letzten Monat schockierte Microsoft mit der Nachricht, mehrere renommierte Studios zu schließen – darunter „The Evil Within“- und „Hi-Fi Rush“-Entwickler Tango Gameworks.

Nun schloss das Studio also seine Pforten. Ehe es soweit war, dokumentierte ein Mitarbeiter – Takeo Kido – allerdings den letzten Tag in den Räumlichkeiten von Tango. Dafür wandte er sich über Twitter an Fans der japanischen Spieleschmiede und fasste den letzten Tag in einer Fotoserie zusammen – hier könnt ihr euch den entsprechenden Thread ansehen.

Die Bilder zeigen unter anderem eine große Bestellung Pizzen, mit denen die Mitarbeitenden offenbar zum Abschied feierten. Was ebenfalls aus dem Thread hervorgeht: Kido bestätigt, dass mit Tango Gameworks auch ZeniMax Asia K.K. in seiner Vollständigkeit schließt.

Tango Gameworks war Teil des Microsoft-eigenen Unternehmens ZeniMax Asia K. K. und befand sich in dessen Büro. ZeniMax Asia K. K. veröffentlichte Spiele der Marke Bethesda Softworks.

via Automaton Media, Bildmaterial: Hi-Fi Rush, Bethesda, Tango Gameworks