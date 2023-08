Yasumi Matsuno gefällt das: Sword of Convallaria will einem geliebten Genre frischen Wind bringen

„Fire Emblem meets Final Fantasy Tactics“, das sind die ersten Worte der heutigen Gameplay-Ankündigung von Sword of Convallaria. Markige Vergleiche, zutreffend wohlgemerkt. Zumindest, wenn man nach den ersten optischen Eindrücken geht.

Sword of Convallaria wird von Today XD Games entwickelt und soll im Herbst 2023 für Mobilgeräte und PC-Steam erscheinen. Der neue Trailer zeigt uns allerhand Gameplay und stellt Charaktere sowie Welt vor.

Neben Fantasy-Setting und Pixelart-Grafik setzt Sword of Convallaria natürlich auch auf rundenbasierte Kämpfe, will das „geliebte Genre“ aber neu interpretieren, zumindest aber neuen Wind hereinbringen.

Ihr setzt eure Füße auf den alten Kontinent Rodinia, wo ihr in Iria landet, einer kleinen Nation, die reich an magischen Luxit-Mineralien ist. Euer Abenteuer beginnt, als ihr in einem Kerker erwacht und nach Convallaria flieht, einer Stadt, die durch Irias eskalierende Konflikte bedroht ist. Als Anführer der Söldnergruppe Sword of Convallaria trefft ihr schwierige Entscheidungen, um Frieden für Iria zu schaffen.

Das gefällt auch Veteran Yasumi Matsuno, der auf Sword of Convallaria aufmerksam wurde und einen lobenden Tweet dazu verbreitete. Matsuno zeigte sich unter anderem für Final Fantasy Tactics und Ogre Tactics verantwortlich.

Der neue Gameplay-Trailer:

Bildmaterial: Sword of Convallaria, Today XD Games